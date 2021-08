A cidade chinesa onde a covid-19 surgiu, no final de 2019, volta a ter casos positivos.

Vírus volta a Wuhan, toda a população vai ser testada

Três novos casos de covid-19 foram confirmados na passada segunda-feira em Wuhan, cidade de 11 milhões de pessoas, onde o vírus surgiu pela primeira vez, em 2019. Desde maio de 2020 que não se registavam casos. Estes fazem parte de um surto da variante delta que surgiu no mês passado, no leste da China.

Depois de ter sido a primeira cidade a ficar de quarentena por 76 dias, os habitantes de Wuhan orgulhavam-se de viver na "cidade mais segura do mundo", em comparação com os efeitos da pandemia, que matou mais de 4 milhões de pessoas em todo o mundo. Para não abalar esse sentimento, todas as pessoas vão ser testadas, para evitar que o surto se propague, garantiram fontes do Governo à AFP.



No total, sete trabalhadores de outras províncias apresentaram resultados positivos, disseram as autoridades na segunda-feira. Quatro deles, no entanto, não apresentavam quaisquer sintomas da doença.



A China, que praticamente erradicou a epidemia na Primavera de 2020, tem vindo a enfrentar o retorno do vírus devido às novas variantes.

O surto é significativo em termos de distribuição geográfica: mais de uma dúzia de províncias estão afetadas, como Pequim, a capital, que no domingo apelou aos seus residentes para não deixarem a cidade, a menos que houvesse uma razão convincente para o fazer.

Perante o risco de ressurgimento da epidemia, o Governo volta a ponderar medidas semelhantes às tomadas no início de 2020: confinamento, limitação dos movimentos, e rastreio generalizado.

A China também já administrou mais de 1,65 mil milhões de doses de vacinas desde o ano passado. Muitas das pessoas infetadas já tinham sido vacinadas, admitiram as autoridades, o que suscitou preocupações sobre a eficácia das injeções chinesas, as únicas disponíveis no país.



