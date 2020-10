Covid-19. Universidade do Luxemburgo tem 14 casos de infeção ativos

A Universidade do Luxemburgo tem atualmente 14 casos de infeção por covid-19 ativos. Destes, suspeita-se que seis tenham a mesma origem, mas não se sabe ao certo, revela a insituição.

Catarina OSÓRIO A Universidade do Luxemburgo tem atualmente 14 casos de infeção por covid-19 ativos. Destes, suspeita-se que seis tenham a mesma origem, mas não se sabe ao certo, revela a insituição.

A Universidade do Luxemburgo tem atualmente 14 casos de infeção por covid-19 ativos, dos quais seis poderão ter a mesma fonte de origem. A instituição recusa por isso o termo "cluster" utilizado recentemente num artigo na imprensa, visto que não sabe ao certo se estes seis casos estão ligados entre eles. De acordo com a instituição ao jornal, estas pessoas estão em isolamento e as turmas em questão estão a ter aulas a partir de casa.

A Universidade não confirma, no entanto, se estes incluem só alunos, staff ou ambos. Desde o início da pandemia a instituição contabiliza 60 casos de infeção, entre os 6.700 estudantes e 2.089 membros do staff, incluindo docentes. Sempre que há um caso de infeção detetado entre a comunidade, a turma em questão é colocada em homeschooling por 14 dias. "Incentivamos todos a ficarem em casa se houver um caso positivo mas não podemos obrigar as pessoas a ficar em casa", ressalva no entanto.

Ao mesmo tempo, alunos e staff são encorajados a participar nos testes em larga escala criados pelo executivo. Todos recebem em casa um voucher para fazer um teste gratuito. Desde o arranque do novo ano académico que a Universidade tem em funcionamento um sistema de ensino híbrido, em que as turmas alternam rotativamente entre aulas online e presenciais. Dependendo do curso, as aulas presenciais "podem ter entre 20 a 40 alunos". No caso de turmas maiores, dividimos em vários grupos que têm aulas na Universidade, enquanto os outros grupos mantém as aulas online", explica.

Outra das grandes preocupações são as residências universitárias, área a que a instituição tem prestado atenção redobrada. "Para os alunos que vivem nas residências, se houver um caso de infeção, têm de ficar em quarentena. Quando há alunos que partilham casa com outros estudantes, caso não haja espaço para fazer o devido isolamento social dos que não estão infetados, nós mudamos esses estudantes de sítio", acrescenta.

Universidade do Luxemburgo tem 6.700 estudantes de 129 nacionalidades A Universidade do Luxemburgo tem 6.714 estudantes de 129 nacionalidades inscritos para o novo ano académico.

A Universidade dispõe atualmente de um site de apoio financeiro e psicológico aos alunos, projeto que apesar de existir antes da crise ganhou mais força nos últimos meses. "Temos equipas dedicadas a prestar apoio psicológico aos alunos que se sintam deprimidos ou ansiosos". Os alunos podem ainda candidatar-se a apoio financeiro, por exemplo nos casos em que os estágios ou outras formações profissionais foram canceladas devido à pandemia.

Eventos presenciais quase inexistentes desde o início da pandemia

Desde meados de março quase todos os eventos decorreram online, incluindo conferências e seminários. A exceção foi o "Welcome Day", a 14 de setembro, que marcou o arranque do novo ano, com as habituais atividades de boas-vindas aos novos alunos. Tirando isso, o online será o principal veículo no que toca aos eventos da instituição de ensino.





