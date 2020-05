Estudo alemão confirma que o número de infetados pode ser superior, tendo em conta que muitos países continuam a optar por testar os pacientes que manifestam sintomas.

Covid-19. Uma em cada cinco pessoas infetadas não apresenta qualquer sintoma

Uma em cada cinco pessoas infetadas com o novo coronavírus não apresenta qualquer sintoma associado à covid-19. A especulação que acompanha a propagação do surto em todo o mundo teve confirmação científica na Universidade de Bona, na Alemanha.

O estudo publicado esta segunda-feira contou com a participação de cerca de 11 mil habitantes de Ganglet na região de Heinsberg, tida como foco da entrada do vírus no país. Só neste povoado 15% da população e a taxa de mortalidade atingiu 0.37%.

"Se extrapolarmos este número para as quase 6 700 mortes associadas ao Covid-19 na Alemanha, o número total de pessoas infectadas seria estimado em cerca de 1,8 milhões", o que equivale a dizer que o número de infeções associadas ao novo coronavírus pode ser "dez vezes o número total de casos oficialmente notificados".

Em Gangelt, especificamente, 22% das pessoas com exames de diagnóstico positivos não apresentavam sintomas".

"O facto de aparentemente uma em cada cinco infecções ocorrer sem sintomas visíveis da doença sugere que as pessoas infectadas que libertam o vírus e podem, portanto, infectar outras não podem ser identificadas de forma fiável com base nos sintomas da doença", confirmou o Prof. Martin Exner, co-autor do estudo.

A importância do distanciamento social

Este aspecto confirma, na sua opinião, a importância da manutenção das regras gerais de distância social e higiene padrão. "Qualquer pessoa supostamente saudável que encontremos pode estar a transportar o vírus sem o saber. Temos de estar conscientes disso e agir em conformidade", aconselha o investigador. H



A região de Heinsberg tornou-se um foco da epidemia depois das grandes aglomerações do carnaval, em fevereiro. A maioria das pessoas infectadas apresentou sintomas, mais do que outras que não participaram no carnaval.

"A fim de determinar se a proximidade física com os outros participantes e o aumento da formação de gotas através de conversas e cânticos estrondosos contribuiu para uma progressão mais forte da doença, estamos a planear novas investigações em cooperação", advertem os especialistas alemães.





