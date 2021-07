UE preparada para eventualidade de terceira dose de vacinação

Deverá ser preciso uma "terceira dose da vacina no outono" contra as variantes

É necessária maior proteção contra as mutações do vírus da covid-19, mais contagiosas. Por isso, os residentes do Luxemburgo deverão ter de levar mais uma dose da vacina após as férias de verão, prevê a especialista Thérèse Staub nesta em entrevista vídeo.