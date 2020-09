Um teste de diagnóstico lançado pela farmacêutica Roche permite saber o resultado em apenas 15 minutos.

Covid-19. Teste permite saber resultado em 15 minutos

O grupo farmacêutico suíço Roche anunciou na terça-feira o lançamento de um teste de coronavírus que fornecerá resultados dentro de 15 minutos. O teste estará disponível ainda durante o mês de setembro.

"No lançamento, 40 milhões de testes rápidos SARS-CoV-2 estarão disponíveis todos os meses. Esta capacidade será mais do que duplicada até ao final deste ano para satisfazer a procura de testes pelos sistemas de saúde em todo o mundo", refere a Roche numa declaração. O teste será lançado em parceria com a empresa sul-coreana SD Biosensor Inc., com a qual a farmacêutica tem um acordo de distribuição global.



Covid-19. Anticorpos duram pelo menos quatro meses após diagnóstico Os anticorpos que o corpo humano produz para combater o novo coronavírus duram pelo menos quatro meses depois do diagnóstico e não desaparecem rapidamente, ao contrário do que apontavam alguns estudos iniciais, segundo uma descoberta científica.

O teste para os antigénios da SRA-CoV-2, o vírus responsável pela pandemia de covid-19 que causou mais de 851.000 mortes em todo o mundo desde o final de dezembro, estará primeiro disponível nos países que reconhecem a "marca CE", um rótulo obrigatório para os produtos comercializados na União Europeia.

Mas o grupo vai também apresentar um "pedido de aprovação de emergência" junto da agência americana Food and Drug Administration (FDA).

