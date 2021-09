Em vez disso, seria preferível enviar vacinas com baixa taxa de vacinação, defende Sarah Gilbert.

Covid-19

Terceira dose da vacina é "desnecessária", afirma especialista de Oxford

Ana Patrícia CARDOSO Em vez disso, seria preferível enviar vacinas com baixa taxa de vacinação, defende Sarah Gilbert.

"As pessoas idosas estão a começar a receber a dose de reforço da vacinação, mas eu acho que ninguém precisa desse reforço. A imunidade está a ter um bom desempenho na maior parte dos casos", afirma Sarah Gilbert em entrevista ao jornal britânico The Guardian. Gilbert, uma das principais responsáveis pela vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford com a AstraZeneca.

A cientista salienta, ainda, que seria preferível enviar vacinas para os país com menor taxas de vacinação do que avançar com a dose de reforço em países que já têm a campanha de vacinação avançada. Esta partilha pode ajudar a combater o surgimento de novas variantes, continuou Gilbert. "À medida que o vírus se espalha entre as pessoas, ele muta-se, adapta-se e evolui, como a variante Delta". Isto é o que "deve ser impedido o mais depressa possível".

No Reino Unido, espera-se uma decisão da Comissão de Vacinação nos próximos dias sobre uma recomendação relativa à vacinação universal de reforço.

