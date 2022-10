A partir da gravação de voz de mais de 200 infetados com covid-19, investigadores do LIH desenvolveram uma tecnologia que permite distinguir e monitorizar doentes sintomáticos e assintomáticos.

Sociedade 2 min.

Pandemia

Covid-19 tem voz própria e pode separar sintomáticos de assintomáticos

Ana TOMÁS A partir da gravação de voz de mais de 200 infetados com covid-19, investigadores do LIH desenvolveram uma tecnologia que permite distinguir e monitorizar doentes sintomáticos e assintomáticos.

Distinguir os infetados com covid-19 sintomáticos dos assintomáticos e monitorizar a doença pode estar agora ao alcance de um som de voz, ou mais concretamente de um biomarcador vocal.

O estudo Predi-COVID Cohort, projeto liderado por Guy Fagherazzi do Instituto de Saúde do Luxemburgo (LIH na sigla original em inglês), mostrou pela primeira vez que gravações vocais das pessoas infetadas pela covid-19 podem ser utilizadas para monitorizar os sintomas relacionados com a doença e definir o grau de sintomatologia.

Para esta investigação, foram obtidos os dados vocais de 272 indivíduos, através do Predi-COVID, um estudo que tem acompanhado pessoas que testaram positivo para a covid-19 nos dois últimos anos.

Estudo quer usar a voz para detetar covid-19. E uma das línguas é o português Testes podem ser realizados online por qualquer pessoa, "quer tenha ou não covid-19". Objetivo é criar uma aplicação que vai permitir calcular a probabilidade de alguém estar infetado com a doença.

Segundo o comunicado do LIH, os participantes gravavam regularmente com os seus smartphones a leitura de um texto previamente definido e depois preencheram um questionário sobre os seus sintomas e estado geral de saúde.

Os 272 participantes foram então divididos em dois grupos diferentes, sintomático e assintomático, e as características áudio foram registadas e feitas comparações entre os grupos. Os dados recolhidos foram depois inseridos num modelo criado a partir de inteligência artificial, com o objetivo de prever o estado sintomático desse grupo de indivíduos.

Como explica Guy Fagherazzi, no mesmo comunicado, os investigadores foram capazes de "isolar um biomarcador vocal que poderá ser utilizado para monitorizar com precisão indivíduos sintomáticos e assintomáticos com covid-19".

Falar em vez de tossir

Este estudo é o primeiro a utilizar gravações de voz para diagnosticar sintomas de covid-19. Em vez do recurso a atos como tossir ou respirar, já contemplados em vários dispositivos de diagnóstico, a investigação procurou replicar aspetos do mundo real, focando-se em manifestações normais e quotidianas das pessoas, como o falar, para identificar sintomas relacionados com a covid-19.

Esta nova tecnologia do LIH, baseada em biomarcadores, promete facilitar o diagnóstico aos profissionais de saúde, permitindo-lhes prestarem ajuda imediata e à distância aos doentes, aliviando as estruturas do sistema de saúde e permitindo concentrar os recursos nos casos mais graves da doença.

Luxemburgo descobre que há várias 'covid longa' Investigação de várias instituições do Grão-Ducado identifica pela primeira vez múltiplos tipos de covid longa.

A ideia é que, no futuro, os profissionais de saúde possam usar esta tecnologia "tanto para rastrear os doentes como para seguir a progressão dos seus sintomas através de monitorização remota, utilizando ferramentas baratas e não invasivas como os smartphones", refere o comunicado.

Além disso, sublinha ainda o documento, ela pode ser também uma solução prática para a monitorização de doentes com covid longa e para antecipar a evolução dos seus sintomas.

"Este tipo de biomarcador vocal poderá ser integrado em futuras soluções de telemonitorização, dispositivos digitais ou na prática clínica", uma vez que recorre a uma "ferramenta facilmente disponível, não invasiva, para recolher dados que podem ser utilizados a partir de casa", resume Guy Fagherazzi.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.