Covid-19

Surto em Metz. Sete crianças testam positivo, atividades de verão suspensas

Ana Patrícia CARDOSO Depois da confirmação de sete casos positivos entre crianças, durante as atividades de verão na cidade, estas estão canceladas por oito dias.

Na quarta-feira, o município de Metz anunciou a suspensão das atividades de verão por oito dias, após a confirmação de sete casos de covid-19 em crianças que participaram do programa. Foram também identificados 220 casos de contacto.



As sete crianças participaram em atividades de esgrima, vólei, andebol, ténis, basquetebol e vela. "São crianças dos 8 aos 16 anos e estão assintomáticas", sublinhou o vice-presidente de Metz, Khalifé Khalifé, ao jornal Le Republicain Lorrain. "As 220 pessoas também foram convocadas pelos serviços da Câmara Municipal para serem testadas", adiantou também.

Uma unidade de crise foi criada pelo município para monitorar a situação e aplicar as instruções da Agência Regional de Saúde.



A situação está a piorar na Moselle. "Em quinze dias, a taxa de incidência triplicou, de 31 casos novos por 100 mil habitantes para 92", declarou Quarta-feira Parvine Lacombe, chefe de gabinete da comuna. Valor que se mantém inferior à média nacional (179), mas a velocidade de propagação do vírus é "preocupante". "A taxa de positividade, que era de menos de 1 caso novo em 100 pessoas testadas no final de junho, subiu para 2,4".

Passe sanitário

França. Até para tomar um café será preciso o passe sanitário, a partir de 9 de agosto Esplanadas exteriores, hospitais, comboios, passam a exigir certificado covid em França. Saiba todos os locais obrigatórios e como obter o passe sanitário.

A partir de dia 9 de agosto a apresentação do passe sanitário vai passar a fazer parte de muitas rotinas sociais e viagens de todos os residentes no país.

"A situação continua a agravar-se" e o mapa de França está praticamente vermelho, apenas sete departamentos estão abaixo do sinal de alerta”, declarou ontem Gabriel Attal, porta-voz do governo após o conselho de ministros para justificar a necessidade de avançar com a extensão do passe sanitário a novos locais.





