Na maioria, as pessoas sofrem de dores musculares ou nas articulações, cansaço intenso, problemas neurológicos ou ainda problemas cardíacos.

Luxemburgo

Sete pessoas pedem indemnizações por danos causados pela vacina anticovid

Susy MARTINS Na maioria, as pessoas sofrem de dores musculares ou nas articulações, cansaço intenso, problemas neurológicos ou ainda problemas cardíacos.

Até agora, sete pessoas fizeram um pedido para serem indemnizadas pelo Estado, devido a danos provocados pela vacina contra a covid-19. Uma informação avançada pelo Ministério da Saúde, a pedido da RTL. No entanto, ainda não há decisão judiciária, uma vez que o processo ainda está na fase de instrução.

Uma lei de 2000 responsabiliza o Estado caso uma vacina obrigatória ou recomendada tenha provocado a morte ou tenha contribuído para uma invalidez física e duradoura.

‘Lei covid’ votada esta semana. Multas vão acabar Até ao final do ano, continuarão em vigor algumas regras relacionadas com a vacinação e os certificados de vacinação.

Nesse contexto, o Estado já foi obrigado a indemnizar três pessoas, por terem sofrido danos físicos graves e irreversíveis devido à vacina contra a gripe suína.

Segundo a ministra da Saúde, as autoridades ainda não dispõem do número total de pessoas que sofreram danos físicos graves após terem sido administrados com o fármaco contra a covid.

Atualmente, estão a ser estudados 36 casos relacionados com a toma da vacina contra a covid-19. Na maioria, as pessoas sofrem de dores musculares ou nas articulações, cansaço intenso, problemas neurológicos ou ainda problemas cardíacos após a vacinação.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.