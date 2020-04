Os serviços de inteligência norte-americanos estimam que o número de mortes e casos de infeção divulgados por Pequim sejam falsos, intencionalmente abaixo face à realidade da pandemia naquele país.

Covid-19. Serviços secretos dos EUA afirmam que China mentiu sobre a doença

Lusa Os serviços de inteligência norte-americanos estimam que o número de mortes e casos de infeção divulgados por Pequim sejam falsos, intencionalmente abaixo face à realidade da pandemia naquele país.

Os Estados Unidos concluíram que a China falseou os dados sobre a severidade do novo coronavírus, indica um relatório dos serviços de inteligência norte-americanos divulgado esta quarta-feira a vários senadores.

A agência Bloomberg aludiu esta quinta-feira sobre o relatório confidencial que foi entregue na semana passada à Casa Branca. Os serviços de inteligência norte-americanos estimam que o número de mortes e casos de infeção divulgados por Pequim sejam falsos, intencionalmente abaixo face à realidade da pandemia naquele país.

"O Partido Comunista Chinês mentiu e continuará a mentir sobre o coronavírus para proteger o regime", disse o senador republicano Ben Sasse. "Os serviços de inteligência norte-americanos confirmaram agora o que já sabíamos: a China esconde a severidade deste vírus há meses", acrescentou o seu colega no Senado William Timmons. "O mundo agora está a pagar por esses erros (da China)".

Covid-19. Estados Unidos ultrapassam fasquia dos 200.000 infetados A pandemia de covid-19 já matou pelo menos 4.476 pessoas nos Estados Unidos.

Michael McCaul, senador republicano do Comité de Relações Externas da Câmara, observou, com base no relatório, que as autoridades chinesas "esconderam o verdadeiro número de pessoas infetadas com a doença".

A administração de Donald Trump, nomeadamente pelo secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, criticou duramente a China nas últimas semanas, dizendo que houve falta transparência de Pequim sobre os contornos da pandemia, que agora se propaga pelo mundo.

Como é que a China conseguiu fazer recuar a covid-19? Os especialistas da Organização Mundial de Saúde dizem que nunca viram nada assim. A forma como a China combateu o novo coronavírus é um exemplo a seguir pelos países ocidentais e apontam cinco estratégias que foram usadas por Pequim e que são fundamentais.

Até agora, a administração Trump não tinha acusado Pequim de forma tão clara de ter falseado o balanço e os efeitos da pandemia. No início desta semana, o coordenador da unidade de crise criada pela Casa Branca para combater a pandemia corroborou a tese de que os números fornecidos pela China sobre a pandemia pecavam por defeito.

Avião militar russo com ajuda médica parte para os Estados Unidos Impensável há uns meses, os Estados Unidos aceitaram a ajuda humanitária de Moscovo com máscaras e equipamento médico para fazer frente à grave pandemia do novo coronavírus.

"A comunidade médica interpretou os números chineses como sendo graves, mas não tão graves como deveriam ter sido porque não tinha uma quantidade significativa de dados (de Pequim) ", comentou Deborah Birx, da unidade de crise.

A China, onde o primeiro paciente foi oficialmente detetado em dezembro, registou 3.312 mortos e 81.554 casos de infeção, segundo dados divulgados.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.