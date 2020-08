Uma investigação alemã prova que passageiros infetados contaminam outras pessoas durante as viagens aéreas sem recurso a máscaras de prevenção. A transmissão ocorre a uma maior distância do esperado.

Sociedade 2 min.

Covid-19. Sem máscara é possível ser contaminado em viagens de avião, diz estudo

AFP Uma investigação alemã prova que passageiros infetados contaminam outras pessoas durante as viagens aéreas sem recurso a máscaras de prevenção. A transmissão ocorre a uma maior distância do esperado.

Em março passado, antes das máscaras se tornarem rotina, turistas alemães infectados com o coronavírus regressaram de Israel de avião para a Alemanha, um voo que durou mais de quatro horas durante as quais, para surpresa dos investigadores, apenas foram descobertas duas contaminações de outros passageiros. Nesta altura, os passageiros não eram obrigador a usar máscara.

Num pequeno estudo publicado terça-feira, dia 18, na revista científica americana Jama Network Open, uma equipa de virologistas do Hospital Universitário de Frankfurt contactaram todos os passageiros do voo para descobrir o risco real representado pela presença de passageiros contaminados com o vírus responsável pela covid-19.

A 9 de março, o voo de quatro horas e quarenta minutos de Tel Aviv para Frankfurt tinha 102 passageiros a bordo, incluindo um grupo de 24 turistas. As autoridades alemãs, tendo recebido informações de que o grupo tinha estado em contacto com um gerente de hotel contaminado em Israel, decidiram testar os 24 turistas à chegada a Frankfurt.

"Surpresa" com apenas duas infeções



Sete deles tiveram resultados positivos (mais sete serão testados mais tarde). Quatro a cinco semanas mais tarde, os investigadores contactaram os outros 78 passageiros, 90% dos quais responderam. Ao perguntar-lhes sobre os seus contactos e sintomas, e ao testar vários deles, encontraram dois passageiros muito provavelmente infectados durante o voo: duas pessoas sentadas ao longo do corredor a partir dos sete casos iniciais.

Para os vírus respiratórios, os virologistas consideram tradicionalmente a área de contaminação numa aeronave como sendo duas filas à frente e duas filas atrás. Mas surpreendentemente, uma pessoa sentada na fila (lugar 44K) imediatamente a frente de dois turistas infetados (lugares 45J e 45H) não foi infetada.

"A pessoa na fila 44 disse-nos que tinha tido uma longa conversa com os dois da fila 45", disse Sandra Ciesek, directora do Instituto de Virologia Médica em Frankfurt, à AFP. Também não houve contaminação em dois passageiros sentados imediatamente atrás de outro turista infetado.

"Ficámos surpreendidos ao encontrar apenas duas transmissões", disse Sebastian Hoehl, do mesmo instituto, à AFP. Infelizmente, nem todos os outros passageiros foram testados, pelo que não se pode excluir que outros tenham sido infetados.

De carro, autocarro ou de avião. Quem regressar de férias poderá fazer teste gratuito à covid-19 “O Luxemburgo vai prosseguir a sua estratégia de testes à covid-19 apesar das consequências que isso implica”. Garantia dada esta tarde pela ministra da Saúde, Paulette Lenert, em conferência de imprensa, fazendo referência ao facto de muitos países colocarem o Grão-Ducado em zona de risco devido ao número elevado de infeções.

Com máscara e sem contaminações

Em qualquer caso, o estudo confirma que as transmissões num avião, sem máscaras, são de facto possíveis. Mas, o investigador salienta, "sendo a taxa inferior ao esperado, e nenhum dos passageiros tendo usado máscaras, é reconfortante que não tenhamos detetado outros".

Os autores do estudo realçam no entanto as limitações desta investigação: "Não obtivemos informações sobre a tripulação do avião e não fomos capazes de contactar todos os passageiros. Também não obtivemos testes de anticorpos de todos os passageiros. Podem ter ocorrido transmissões adicionais, que não foram detetadas".

A equipa de cientistas sublinha que vários estudos sobre voos de repatriamento a partir de Wuhan, China, no início da pandemia constataram que não ocorreu qualquer contaminação a bordo quando os passageiros estavam a usar máscaras.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.