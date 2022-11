Autoridades da saúde explicam como proceder.

Pandemia

Covid-19. Saiba como obter baixa médica em caso de isolamento

Susy MARTINS Autoridades da saúde explicam como proceder.

Com a entrada em vigor da nova 'lei covid', o funcionamento do rastreamento de contactos (contact tracing) no Grão-Ducado foi adaptado, nomeadamente no que respeita ao pedido da baixa médica.

O Ministério da Saúde esclarece que quem tenha testado positivo à covid-19 tem de se colocar imediatamente em isolamento, tal como dantes. No entanto, a partir de agora, para requer baixa médico devido ao isolamento pela doença tem de preencher um formulário de autodeclaração no site ofical Covid.lu.

Do mesmo modo, a pessoa em questão recebe uma SMS com o número do remetente 621 203 000.

A nova 'lei covid' entrou em vigor no final de outubro e permanece até março de 2023.

'Lei covid' já está em vigor. Isolamento de quatro dias (ou até menos) Além da redução do período de isolamento, com a nova ‘lei covid’, o sistema de rastreio de contactos (contact-tracing) de uma pessoa infetada deixa de existir.

Com as novas regras, o período de isolamento de uma pessoa infetada com o SARS-CoV-2 passou a ser de quatro dias, em vez de sete.



