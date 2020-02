De acordo com um boletim epidemiológico enviado pela DGS, até às 21:00 de quarta-feira Portugal “não registava casos confirmados” de infeção pelo novo coronavírus, mas houve “oito novos casos [suspeitos] registados nas últimas 24 horas”. Dois são crianças.

Covid-19: Registados mais oito casos suspeitos em Portugal em 24 horas

Portugal registou em 24 horas mais oito casos suspeitos de infeção pelo Covid-19, todos provenientes do norte de Itália, aguardando o resultado das análises a sete pessoas, anunciou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com um boletim epidemiológico enviado pela DGS, até às 21:00 de quarta-feira Portugal “não registava casos confirmados” de infeção pelo novo coronavírus, mas houve “oito novos casos [suspeitos] registados nas últimas 24 horas”. Dois são crianças.

Destas oito novas suspeitas, cinco foram para o Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, e duas no Hospital Curry Cabral e uma no Hospital Dona Estefânia, ambos em Lisboa.

O comunicado refere que as pessoas – seis do sexo feminino e dois do sexo masculino - regressaram do norte de Itália.

Estas oito pessoas elevam para 25 o número total de casos suspeitos em Portugal, dos quais 18 já deram resultado negativo para o Covid-19.

A DGS acrescenta que, tendo em conta a propagação mundial do Covid-19, é necessário “considerar a hipóteses de importação de casos de doença de cidadãos provenientes da China ou de outras áreas com transmissão comunitária ativa”.

Segundo a DGS, “o risco para a saúde pública” no país é considerado “moderado a elevado”, de acordo com a informação disponível atualmente.

A DGS acrescenta que o balanço epidemiológico vai ser feito, a partir de agora, diariamente às 18:00.

A epidemia do novo coronavírus provocou mais de 2.700 mortos e mais de 81 mil infetados, de acordo com dados reportados por mais de 40 países e territórios.

Das pessoas infetadas, quase 30 mil recuperaram.

Além de 2.717 mortos na China, onde o surto começou no final do ano passado, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França e Taiwan.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias.

O único caso conhecido de um português infetado pelo novo coronavírus é o de um tripulante de um navio de cruzeiros que foi internado num hospital da cidade japonesa de Okazaki, situada a cerca de 300 quilómetros a sudoeste de Tóquio.

