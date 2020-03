Covid-19. Rapariga de 12 anos morre na Bélgica

A mais jovem vítima no país sucumbiu após o seu estado se ter agravado de forma súbita.

Uma rapariga com 12 anos morreu ontem na Bélgica com a covid-19, confirmaram hoje as autoridades de saúde, na conferência de imprensa diária. Após três dias com febre, o seu estado de saúde piorou dramaticamente, disse hoje Steven van Gucht, um dos maiores especialistas belgas em virologia.

"Isto é algo que nos comove muito, como pais e como pessoas", referiu. E embora seja muito raro que os mais novos possam desenvolver complicações fatais, "não sabemos porque às vezes as coisas correm mal. É importante que estes desenlaces sejam examinados caso a caso", sustentou o especialista, diretor do laboratório estatal belga de referência para doenças virais.

Na semana passada, um funcionário do Parlamento Europeu, com 40 anos, e em forma física, também acabou por falecer após um internamento de quatro dias. A Bélgica ultrapassou esta segunda-feira a barreira dos 500 mortos e quase 12 mil casos de infeção por covid-19.

A Bélgica vai manter as medidas de confinamento social até final de maio, anunciou recentemente o executivo do país.







