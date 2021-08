Só na semana passada, entre 26 de julho e 1 de agosto, foram vacinadas 91 pessoas com essa dose suplementar. Trata-se de pessoas vulneráveis, que necessitavam dessa terceira dose, sublinham as autoridades sanitárias.

Quase 100 pessoas já receberam terceira dose da vacina covid-19 no Luxemburgo

Susy MARTINS Só na semana passada, entre 26 de julho e 1 de agosto, foram vacinadas 91 pessoas com essa dose suplementar. Trata-se de pessoas vulneráveis, que necessitavam dessa terceira dose, sublinham as autoridades sanitárias.

No início do mês de julho soube-se que uma pessoa tinha sido inoculada com uma terceira dose, mas na altura, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, frisou que se tratava de um caso "muito particular e excecional".

Ora, um mês depois, o número subiu para quase uma centena de casos. Porém, a ministra responsável pela pasta da Saúde ainda sublinhou esta quarta-feira, que a terceira dose não é atualmente uma prioridade para o Luxemburgo. Lenert disse ainda que o Grão-Ducado está "a observar os países que já decidiram injetar essa terceira dose", esperando que haja uma orientação a nível europeu.

Com as novas variantes do SARS-CoV-2, mais contagiosas, as autoridades de saúde defrontam-se com a possibilidade de que as atuais vacinas não sejam eficazes contra as novas variantes.

Ao mesmo tempo, a ciência ainda não tem resposta para inúmeras dúvidas sobre a vacinação. Durante quanto tempo dura a imunidade? É possível ser inoculado com uma terceira dose da mesma vacina ou pode cruzar-se os fármacos? Quem precisa de uma terceira dose? Os idosos, as pessoas vulneráveis ou toda a população? Perguntas para as quais a ministra da Saúde diz ainda não ter resposta.

OMS apela a países ricos que adiem até final de setembro reforço de doses de vacina contra a covid-19 Segundo o organismo da ONU, 1,5 em cada 100 pessoas nos países pobres receberam uma dose de vacina, em comparação com 100 em cada 100, nos países ricos.

Mas Lenert garantiu já no mês de junho, que na iminência de uma terceira dose, o Luxemburgo tem várias opções para garantir doses da vacina contra a covid-19 para os próximos meses e até um ano.

A responsável pela pasta da Saúde disse ainda que caso só as pessoas de idade ou vulneráveis necessitem de uma terceira vacina, o processo passará pelos médicos de família. No caso de ser necessário vacinar toda a população, caberá aos centros de vacinação essa gestão.

Note-se que ainda esta semana, o especialista em doenças infecciosas, Gérard Schockmel, declarou que atualmente não há razões para administrar uma terceira dose da vacina covid-19 de forma generalizada.

Segundo o médico, quem recebe duas doses de um dos fármacos contra a covid-19 está protegido contra as formas graves da doença, o que na sua opinião é o mais importante para evitar a saturação dos hospitais.



