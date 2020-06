Depois de ter acusado positivo no teste de covid-19 e de ter obrigado todos os participantes nessa festa a ficar de quarentena, o príncipe Joachim, que é sobrinho do rei Filipe da Bélgica, referiu que irá acatar "as consequências" dos seus atos.

Covid-19. Príncipe belga que violou o confinamento numa festa clandestina pede desculpa

O príncipe Joachim da Bélgica disse este domingo "lamentar profundamente" não ter respeitado "todas as medidas" do confinamento durante uma viagem a Espanha, onde participou numa festa ilegal em Córdoba que está a ser investigada pela polícia.

Depois de ter acusado positivo no teste de covid-19 e de ter obrigado todos os participantes nessa festa a ficar de quarentena, o príncipe Joachim, que é sobrinho do rei Filipe da Bélgica, referiu hoje que irá acatar "as consequências" dos seus atos.

"Gostaria de pedir desculpa por não ter respeitado todas as medidas de quarentena durante a minha viagem. Nestes momentos difíceis, não quis ofender ou desrespeitar ninguém", disse o jovem de 28 anos, numa declaração divulgada pelo seu advogado, Mariano Aguayo Fernández de Córdova.

Joachim foi um dos 27 participantes numa festa ilegal em Córdoba, depois de ter chegado a Espanha na semana passada para realizar um estágio, razão pela qual foi autorizado a entrar no país, apesar das restrições impostas pela pandemia.

O evento está a ser investigado pela polícia espanhola por ter excedido o número permitido de participantes, que é atualmente de 10.

Todos os participantes estão agora em quarentena após o príncipe ter acusado positivo para a covid-19.

Também hoje, o presidente do Governo Regional da Andaluzia, Juan Manuel Moreno, criticou a "enorme irresponsabilidade" de casos como o que está a ser investigado em Córdoba, sublinhando que "este tipo de comportamento não se pode repetir".

"Agora que estamos a ultrapassar a pandemia pela primeira vez não nos podemos fechar numa casa para 40 ou 50 pessoas numa festa, porque se há uma pessoa infetada, pode infetar o resto", vincou Juan Manuel Moreno, apelando a "prudência".

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 369 mil mortos e infetou mais de seis milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Espanha soma já 27.127 mortos e mais de 239 mil casos de covid-19, enquanto a Bélgica regista 9.467 óbitos e um total de 58.381 infetados.

