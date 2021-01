O Governo luxemburguês não recebeu, para já, qualquer pedido por parte do Executivo português sobre a eventual transferência de pacientes com covid-19 para o Grão-Ducado.

Covid-19. Portugal (ainda) não pediu ajuda ao Luxemburgo

Pelo menos até à tarde de quinta-feira, o Ministério da Saúde luxemburguês não tinha sido contactado pelo Governo luso, segundo revelou à Rádio Latina fonte da instituição.

“Até agora, o Governo não foi contactado pelos seus homólogos portugueses com vista a um eventual acolhimento de pacientes portugueses no Luxemburgo”, indicou Monique Putz, relações-públicas do ministério liderado por Paulette Lenert. Em sentido contrário, também não houve desenvolvimentos. Putz frisa que “o Governo luxemburguês apenas respondeu a uma questão parlamentar”.

A Rádio Latina tentou entretanto saber junto de fonte do Executivo luso se há intenções de pedir ajuda ao Grão-Ducado, mas não obteve, até agora, resposta. Numa questão parlamentar dirigida aos ministros da Saúde, Paulette Lenert, e dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, os deputados do Partido Pirata quiseram saber se o Governo estaria disposto a receber pacientes infetados pelo novo coronavírus nos hospitais luxemburgueses.

Na resposta, tornada pública na terça-feira, o Executivo mostrou abertura nesse sentido, avançando que, se houver um pedido de ajuda por parte de Portugal, não descarta a possibilidade de avançar com a medida, à semelhança do que foi feito na primavera do ano passado quando os hospitais luxemburgueses receberam pacientes provenientes da Grande Região.

A situação pandémica em Portugal tem-se agravado nos últimos dias, com os números de mortes e de infetados a atingirem novos máximos diários, ao passo que no Luxemburgo os novos contágios diminuíram.



