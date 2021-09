Relatório Waringo, sobre a gestão da pandemia nos lares, sugeriu uma melhor definição e atribuição de responsabilidades na gestão de crises como a da covid-19.

Paulette Lenert apresenta novas regras nos lares de idosos

Susy MARTINS

A ministra da Saúde, Paulette Lenert, e a ministra da Família, Corinne Cahen, apresentar as novas medidas para conter a covid-19 esta quarta-feira. As duas líderes vão divulgar as novas regras numa conferência de imprensa a partir das 16h.



As recomendações foram elaboradas após a divulgação do relatório Waringo, que analisou em pormenor como estas estruturas lidaram com a pandemia nos meses anteriores. A análise concluiu que houve alguma "confusão" na gestão da pandemia nos lares, o que suscitou a indignação dos partidos da oposição que pediram, na altura, a demissão da ministra da Família.

Segundo o relatório, as recomendações das autoridades sanitárias nem sempre foram claras, sobretudo no que diz respeito às responsabilidades atribuídas, e sugeriu uma melhor definição do papel a desempenhar por cada um dos intervenientes. Uma recomendação que o Governo parece ter acatado.

Desde o início da pandemia e até 12 de julho passado, houve 53 focos de contágio nos lares do país, com 328 idosos destas instituições a não sobreviverem à covid-19. O número representa 43% do total de óbitos associados à doença e contabilizados até meados de julho.

