Covid-19. Parte da ala pediátrica do CHEM em quarentena

Diana ALVES Parte da ala pediátrica do Centro Hospitalar Emile Mayrisch (CHEM), em Esch-sur-Alzette, foi colocada em quarentena, depois de um dos funcionários daquele estabelecimento ter sido diagnosticado com a covid-19.

A notícia é avançada esta manhã pelo jornal L’Essentiel, que acrescenta que se trata de um profissional de saúde, diagnosticado depois de ter regressado de férias.

De acordo com o diretor do CHEM, Hansjörg Reimer, citado pelo diário, a decisão de colocar parte da ala pediátrica em quarentena foi tomada em concertação com a Inspeção Sanitária. Em causa estão os profissionais que estiveram em contacto com a pessoa infetada.

Segundo aquele responsável, nenhum paciente foi afetado.Mais concretamente, cinco profissionais estão agora em quarentena, o que obrigou o serviço pediátrico do Emile Mayrisch a reorganizar-se e a recorrer às equipas de substituição.

Para já, nenhum dos colegas da pessoa infetada testou positivo. Todos serão submetidos a um novo exame dentro de cinco dias. Caso o resultado seja negativo, poderão regressar ao trabalho ao sétimo dia.

O L’Essentiel escreve ainda que, desde o início da pandemia, o CHEM registou cerca de 25 casos positivos do novo coronavírus entre o pessoal. Segundo o diretor do hospital, o número é pouco significativo visto que o estabelecimento emprega duas mil pessoas. Reimer disse ainda ao diário que as contaminações aconteceram sobretudo na “esfera privada”.

