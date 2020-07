A Nobel da Economia 2019, Esther Duflo, afirma que a doença é um multiplicador das desigualdades sociais e que são preciso políticas públicas que ajudem os mais pobres a sobreviverem a esta enorme crise e que vai ser preciso repensar a globalização.

Covid-19. Os pobres são amortecedores dos ricos na pandemia

Redação

A mais jovem vencedora do prémio Nobel da Economia, Esther Duflo, que recebeu o galardão em 2019, afirmou nesta quinta-feira, numa conferência online promovida pela empresa financeira brasileira Expert XP, que a população mais pobre do planeta é um "amortecedor" dos impactos económicos da crise do coronavírus para as classes mais ricas.

Duflo recorda que, embora se diga que estamos todos no mesmo barco durante a pandemia, existem condições de trabalho diferentes, com a maior parte dos pobres impedidos de fazer teletrabalho, e diferenças de tratamento hospitalar: na maior parte do planeta quem está na base da sociedade não tem o mesmo acesso à saúde.

"Os mais ricos conseguem continuar a trabalhar em casa, por isso o choque económico é mais limitado para eles. Os pobres, na maior parte dos seus empregos, precisam de continuar a trabalhar presencialmente e, eventualmente, acabam por adoecer por não conseguirem manter o distanciamento social ou perdem os empregos porque não exercem uma função que permita o teletrabalho. Os impactos da pandemia são portanto desiguais".

Na sua conferência para uma empresa brasileira, a economista considerou que a doença está a agravar as desigualdades.

“Algumas pessoas até disseram que a pandemia é como um amante, que o vírus não sabe se você é rico ou pobre, mas, infelizmente, não é assim. Nos Estados Unidos, por exemplo, os latinos e afro-americanos têm três vezes mais possibilidades de serem infectados pelo coronavírus e quatro vezes mais probabilidades de morrerem pela doença do que os brancos.”



Para Duflo, é necessário que os governos tenham respostas e políticas públicas que respondam às necessidades das camadas sociais mais vulneráveis.

“Sobre a resposta económica à pandemia, é preciso que tenha como prioridade os mais pobres para garantir que eles sejam capazes de atravessar a desaceleração da atividade económica e para assegurar que eles consigam sobreviver economicamente, caso haja um novo confinamento no futuro”, disse.

A economista também afirmou que talvez seja necessário que os países repensem a globalização para a nova realidade do pós-pandemia.

