OMS. Até ao fim dos Jogos Olímpicos, 100 mil pessoas vão morrer no mundo por causa do vírus

Ana Patrícia CARDOSO

Os Jogos Olímpicos em Tóquio começam na sexta-feira, 23, e vão durar até dia oito de agosto e esta edição está envolta em grande expectativa, uma vez que é a primeira que se realiza numa pandemia. E é exatamente isso que a Organização Mundial de Saúde (OMS) não quer que o mundo esqueça - que a pandemia de covid-19 ainda não acabou e que, pelo contrário, faz vítimas todos os dias.

Na madrugada desta quarta-feira, Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, discursou perante o Comité Olímpico Internacional e relembrou que o vírus está aí, que vivemos um "teste" e que o mundo está a "falhar".

"Mais de quatro milhões de pessoas morreram e mais continuam a morrer. Só este ano, o número de mortes é mais do que o dobro do total do ano passado", disse o diretor, citado pela Sky News.

E o número de mortes vai continuar a aumentar. Ghebreyesus prevê que entre o início e o fim do JO, vão morrer 100 mil pessoas em todo o mundo devido à covid-19. Este é um aviso para que as pessoas não se deixem levar elas festividades e esqueçam as precauções a ter em conta.

O diretor não perdeu a oportunidade para relembrar a "horrível injustiça" que é que 75% das vacinas entregues até agora a nível mundial se encontrem em apenas 10 países.

Jogos com casos positivos

Os JO ainda não começaram mas os atletas tem dado que falar. Isto porque o núemro de casos positivos tem vindo a aumentar nos últimos dias. Na última atualização, 71 pessoas testaram positivo, sendo que pelo menos quatro destas residiam na aldeia olímpica. A modalidade mais afetada é o ténis, onde do top-50, desistiram 23 do masculino e 15 do feminino.









