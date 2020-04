Um avião transportou ontem 320 brasileiros repatriados, a partir de Londres e Paris, incluindo oito residentes no Luxemburgo. Outro aparelho transportou este sábado 302 brasileiros, mas a partir do Porto.

Covid-19. Oito brasileiros residentes no Luxemburgo foram repatriados

Um avião transportou ontem 320 brasileiros repatriados, a partir de Londres e Paris, incluindo oito residentes no Luxemburgo. Outro aparelho transportou este sábado 302 brasileiros, mas a partir do Porto.

(hdb) - Oito cidadãos brasileiros residentes no Luxemburgo chegaram ontem a São Paulo, num voo de repatriamento com 320 pessoas que estavam em diversos países europeus.

O voo foi organizado Ministério das Relações Exteriores do Brasil, com o objetivo de repatriar os cidadãos brasileiros, no âmbito da pandemia de covid-19.

De acordo com uma publicação no Twitter deste ministério, o avião fretado partiu de Londres e fez escala em Paris para receber mais passageiros.

#ItamaratyBrasileiros: Chega esta madrugada a SP, vindo de Londres e Paris, voo de repatriação fretado pelo MRE c/ 320 brasileiros: 193 do Reino Unido, 48 da França, 40 da Irlanda, 22 da Bélgica, 9 da Suíça e 8 de Luxemburgo. O Itamaraty segue empenhado no retorno de todos os 🇧🇷. pic.twitter.com/b0Q5W0YE2p — Itamaraty Brasil🇧🇷 (@ItamaratyGovBr) April 18, 2020

Ao todo foram transportados oito brasileiros residentes no Luxemburgo, 193 provenientes do Reino Unido, 48 da França, 40 da Irlanda, 22 da Bélgica e ainda 9 brasileiros que residiam na Suíça.

Um outro voo partiu também ontem da cidade do Porto, com 302 passageiros repatriados. O Governo brasileiro tem ainda previsto mais dois de cinco voos de repatriamento dos seus cidadãos no estrangeiro.

#ItamaratyBrasileiros/Portugal🇵🇹: o Itamaraty, por meio do consulado no Porto, embarcou 302 brasileiros retidos no Porto em voo humanitário de repatriação. Este é terceiro de 5 voos fretados pelo governo brasileiro em 🇵🇹.O Itamaraty trabalha para que todos retornem para casa 🇧🇷 pic.twitter.com/msixW9vrgI — Itamaraty Brasil🇧🇷 (@ItamaratyGovBr) April 18, 2020





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.