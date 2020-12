As autoridades alemãs contabilizaram um recorde de 33.777 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, depois de já na quinta-feira terem registado um novo máximo diário com 30.400 casos positivos, de acordo com os dados do Instituto Robert Koch (RKI).

Sociedade 2 min.

Covid-19. Número de novos casos na Alemanha continua a aumentar

Lusa As autoridades alemãs contabilizaram um recorde de 33.777 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, depois de já na quinta-feira terem registado um novo máximo diário com 30.400 casos positivos, de acordo com os dados do Instituto Robert Koch (RKI).

Os novos contágios comunicados hoje incluem os 3.500 contágios de quarta-feira em Baden-Wurttemberg e que foram transmitidos com atraso pelo estado federal.

Mesmo assim, se os dados de hoje não incluírem os 3.500 casos, a Alemanha regista mais de 30 mil novos contágios em 24 horas pelo segundo dia consecutivo.

O último valor máximo referente a novas infeções num só dia registou-se na passada sexta-feira com 29.875 positivos em 24 horas.

Nas últimas 24 horas morreram 813 pessoas. O máximo diário de mortos ocorreu na quarta-feira com 952 óbitos.

Hoje regista-se a segunda cifra mais elevada em relação a mortes desde o princípio da pandemia.

O número de casos positivos desde que se conheceu o primeiro contágio no país, em finais de janeiro, ascende a 1.439.938 e 24.938 mortos.

O número de doentes recuperados é 1.069.400 e existem 345.600 casos ativos, de acordo com o RKI.

No conjunto da Alemanha, a incidência acumulada nos últimos sete dias situa-se em 184,8 por cada 100 mil habitantes sendo que na sexta-feira passada o valor era de 156,3.

O número de pacientes com covid-19 nas unidades de cuidados intensivos ascendia na quinta-feira a 4.856 (20 mais do que no dia anterior), dos quais 2.774 recebem respiração assistida, de acordo com os dados da Associação Interdisciplinar Alemã de Cuidados Intensivos e de Medicina de Urgência (DIVI).

O fator de reprodução (R) que toma em consideração as infeções num intervalo de sete dias em relação aos sete dias anteriores e que reflete a evolução dos contágios de oito a 16 dias o que significa que cada cem infetados contagiam em média 97 pessoas.

Na quarta-feira entraram em vigor novas medidas mais restritivas que se vão prolongar de momento até ao dia 10 de janeiro e incluem o encerramento de estabelecimentos comerciais não essenciais e escolas.

Desde o início do novembro que também há restrições em locais desportivos, cultura e restaurantes.

No país mantém-se o limite de cinco pessoas em reuniões privadas em domicílios - não incluindo menores de 14 anos de idade.

No Natal, entre os dias 24 e 26 de dezembro, os encontros podem contar com mais quatro pessoas que residam em outras casas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.