Covid-19. Número de novos casos e de reinfeções subiu na última semana

Ana TOMÁS

O número de pessoas infetadas com covid-19, no Luxemburgo, continuou a aumentar na última semana.

O relatório semanal do Ministério da Saúde, revela que, entre 7 e 13 de novembro, foram registados 913 casos positivos, mais 40 que na semana anterior (quando se registaram 873).

Aos novos infetados somaram-se também 518 casos de reinfeção. As reinfeções representaram 36,2% do total de pessoas que testaram positivo (1431) no período em análise, o que também reflete uma tendência de subida. Na primeira semana de novembro, tinham sido confirmadas 444 reinfeções, o equivalente a 33,7% do total de casos positivos de covid-19 diagnosticados no mesmo período.

No que se refere à média de idade das pessoas diagnosticadas com covid-19, fixou-se nos 46 anos.

A 13 de novembro, o número de infeções ativas era de 2.300, uma diminuição face a 6 de novembro, data em que estavam ativos ainda 2.951 casos. Já o número de pessoas recuperadas subiu, passando de 299.363 para 300.924.

Número de mortes desceu ligeiramente

Durante a semana de 7 a 13 de novembro, houve três novas mortes relacionadas com a covid-19, menos uma que na semana anterior. A média de idades das vítimas da doença foi, no entanto inferior: 76 anos por comparação com os 82 da primeira semana de novembro.

Nos hospitais, registaram-se, entre 7 e 13 de novembro, 14 novas admissões de doentes covid-19, para as unidades de cuidados normais, uma descida face aos 22 internamentos na semana anterior, na mesma unidade. Nos cuidados intensivos não houve alterações e apenas uma cama se mantém ocupada.

A média de idade dos internados, na última semana, foi de 69 anos.

Taxa de incidência subiu com novos casos e reinfeções

Na comparação entre as duas últimas semanas, verificou-se uma subida da taxa de reprodução efetiva (RT eff), de 0,72 para 0,97.

O número de testes PCR realizados durante a semana de 7 a 13 de novembro aumentou de 5,428 para 6,475. Por outro lado, a taxa de positividade em todos os testes realizados (prescrições, rastreio de contactos) diminuiu, de 16,08% para 14,10%.

A taxa de incidência de novos casos subiu para 142 casos por 100.000 habitantes a sete dias, face a 135 casos por 100.000 habitantes na semana anterior. Contando-se com as reinfeções, a taxa de incidência na última semana foi de 224 casos por 100.000 habitantes a sete dias.

Por comparação com a primeira semana de novembro, a taxa de incidência diminuiu na faixa etária dos 70 anos e aumentou no grupo dos 60. Em termos absolutos, a mais baixa foi registada no grupo etário dos 0 aos 4 anos (89 casos por 100.000 habitantes), enquanto a mais alta se observou na faixa dos 50 aos 54 (318 casos por 100.000 habitantes).

79% com esquema vacinal completo

No que respeita à vacinação, na semana de 7 a 13 de novembro, foram administradas mais 2.012 doses de vacina anticovid, no Grão-Ducado.

A taxa de vacinação no país é, atualmente, de 79% da população elegível (a partir dos 5 anos), sendo que 474.791 residentes têm o calendário de vacinal completo.

Até 8 de novembro, inclusive, o Luxemburgo tinha administrado 1.291.922 de doses de vacina contra a covid-19.

