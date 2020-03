A Nova Zelândia anunciou o encerramento de negócios e atividades públicas e confinamento obrigatório da população. Austrália impôs limites ao movimento das pessoas.

Covid-19. Nova Zelândia impõe confinamento obrigatório

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, disse esta segunda-feira, 23, em conferência de imprensa, que os centros e atividades não essenciais, incluindo escolas, restaurantes e eventos desportivos, vão fechar nas próximas 48 horas, recomendando à população que se isole em casa.

"Estas decisões representam a maior restrição de movimento aplicada aos neozelandeses na história moderna", afirmou Andern, acrescentando que algumas instalações permanecerão abertas, como supermercados, farmácias e centros de saúde.

A Nova Zelândia registou hoje 36 novos casos de infeção por coronavírus, elevando o total para 112, a maioria dos quais foram contaminados fora do país, embora haja suspeitas de alguma transmissão local.

Na conferência de imprensa, a primeira-ministra alertou que, sem essas medidas, o número de infetados duplicará a cada cinco dias, os serviços de saúde serão inundados de pacientes e "dezenas de milhares de neozelandeses morrerão".

Na Austrália, os locais de convívio social, entretenimento, desporto e de culto serão encerrados a partir de hoje.

As empresas afetadas pela ordem de fecho são bares, clubes, ginásios, cinemas, casinos, discotecas, locais de culto ou reuniões religiosas, entre outros, de acordo com o anúncio feito no domingo à noite pelo primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, após reunir-se com os chefes dos governos territoriais.

O Governo australiano indicou que serviços essenciais, como supermercados, creches, jardins de infância e escolas continuarão a funcionar normalmente, embora tenha deixado em aberto a possibilidade de serem mandados fechar caso a situação piore.

A pandemia da covid-19 já matou sete pessoas na Austrália e infetou mais de 1.600. "Os australianos vão viver com o coronavírus durante pelo menos seis meses, pelo que nos disseram", disse hoje Morrison, no parlamento de Camberra.

"Pode demorar mais. Não se pode fechar tudo durante três ou quatro semanas para que a crise passe. Não há solução a curto prazo", acrescentou.

Tanto a Nova Zelândia como a Austrália proibiram, na semana passada, a entrada a turistas estrangeiros para conter o aumento de infeções pelo novo coronavírus.

