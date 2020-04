"Já tive uma vida boa", disse a belga recusando o tratamento.

Covid-19. Mulher de 90 anos abdica de ventilador para salvar "doentes mais novos"

Telma MIGUEL "Já tive uma vida boa", disse a belga recusando o tratamento.

Uma mulher de 90 anos infetada com a covid-19, Suzanne Hoylaerts, recusou um ventilador e acabou por morrer. "Guardem o ventilador para doentes mais novos. Eu já tive uma vida boa", disse a belga da cidade de Lubbeek, no Brabante flamengo.

Suzanne foi levada para o hospital pela filha quando começou a ter sintomas de covid-19. O seu pedido foi respeitado pelos médicos e acabaria por morrer em isolamento pouco tempo depois.

Do aço para os ventiladores. O contributo da ArcelorMittal para o combate à covid-19 Siderúrgica quis contribuir com o seu conhecimento para o combate à covid-19.

Neste momento, a Bélgica contabiliza mais de 15 mil casos de infeção e 1.011 mortes devido a complicações da covid-19. Por causa da falta de camas e ventiladores nas Unidades de Cuidados Intensivos, os médicos um pouco port todo o mundo estão a ser obrigados a escolher que pacientes deverão ser ligados a ventiladores.

Recentemente, as máscaras de snorkeling da Decathlon foram transformadas em ventiladores por uma empresa italiana, e estão a tornar-se essenciais no tratamento de doentes graves do coronavírus.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.