Covid-19. Moderna recomenda uma terceira dose de vacina para pessoas em risco

Redação A empresa norte-americana de biotecnologia apresentará um pedido de aprovação na Europa da sua vacina para adolescentes no início de Junho.

O CEO da Moderna recomenda uma terceira dose de vacina até ao final do Verão para pessoas em risco.

O CEO francês Stéphane Bancel anunciou também que a empresa norte-americana de biotecnologia apresentará um pedido de aprovação na Europa da sua vacina para adolescentes no início de Junho.

Alguns dias antes da chegada da vacina covid-19 Moderna às farmácias e consultórios médicos em França, o líder francês da empresa Stéphane Bancel prefere antecipar a ameaça colocada pelas variantes.

Numa entrevista com ao Jornal de Domingo, a 23 de Maio, o CEO incentiva "a vacinar com uma terceira dose todas as pessoas em risco a partir do final do Verão, especialmente os residentes de instituições para os idosos dependentes que receberam a sua primeira dose no início do ano.

Segundo ele, a vacina Moderna dá imunidade "de um a três anos, dependendo do paciente". "Excepto que a chegada de variantes aumenta o nível de ameaça", explica ele para justificar esta dose adicional. Considerando que "até ao Verão, todos os adultos que desejem ser vacinados terão recebido uma primeira dose", Stéphane Bancel acredita que "será então necessário atingir os adolescentes entre os 12 e os 17 anos de idade".

Vacinas os jovens

Actualmente, apenas a vacina da Pfizer-BioNTech é licenciada para jovens de 16-18 anos na Europa; a Pfizer também já solicitou uma licença para jovens de 12-16 anos e já a obteve nos EUA.

A vacinação de adolescentes poderia começar "em Junho", de acordo com Alain Fischer "O ideal seria protegê-los antes do final de Agosto. Se não vacinarmos em massa, o risco de uma quarta vaga não pode ser excluído", explicou o francês, que dirige a empresa americana de biotecnologia desde 2011.

"Vacinar o planeta inteiro"

A partir da próxima semana, a vacina Moderna será utilizada em França fora dos centros de vacinação, por médicos e farmacêuticos. Um passo em frente para a acessibilidade das vacinas e "imunidade do rebanho", assegurou o seu CEO, acrescentando que comunicava regularmente com governantes franceses, "incluindo o Presidente Macron" sobre a situação sanitária.





