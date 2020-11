Covid-19. Moderna pede uso de emergência de vacina a reguladores nos EUA e Europa

A farmacêutica norte-americana Moderna anunciou esta segunda-feira o pedido de utilização de emergência da sua vacina para a covid-19 aos reguladores do medicamento europeu e norte-americano.

A empresa revelou ainda que os resultados finais dos testes clínicos da vacina contra o novo coronavírus indicam uma eficácia de 94,1 por cento. A eficácia e a segurança demonstrada pela vacina – que suscitou efeitos secundários temporários semelhantes a sintomas de gripe – cumprem os requisitos da agência norte-americana, a FDA, para uma autorização de uso de emergência ainda antes de toda a fase de testes estar concluída.

A Agência Europeia do Medicamento também já manifestou abertura para autorizar o uso do fármaco. A Comissão Europeia já assegurou a compra de 160 milhões de doses da vacina do laboratório norte-americano.

