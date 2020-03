Até ao momento, o país conta com 28 mortes e 1.094 casos confirmados de coronavírus.

Covid-19. México declara estado de emergência sanitária até 30 de abril

Na passada segunda-feira, 30, o México decretou o estado de emergência sanitária pela covid-19 e prorrogou a suspensão das atividades não essenciais no setor público e privado até ao final de abril.

Para conter o vírus, o governo mexicano decidiu endurecer as medidas já tomadas, restringindo também reuniões a mais de 50 pessoas e aconselhando a que todos fiquem em casa, sobretudo idosos e pessoas que pertençam aos grupos de risco.

As novas medidas para reforçar o distanciamento social incluem também o adiamento do censo da população, iniciado a dois de março.

Em conferência de imprensa, Marcelo Ebrard, ministro das Relações Exteriores, leu um decreto em nome do presidente e anunciou que a "emergência sanitária foi declarada devido a força maior". As únicas atividades que se mantém são as relacionadas com saúde, segurança, justiça e trabalho legislativo. "Vamos ter um mês difícil, mas se não o tivermos, talvez seja um ano, é para escolher o que queremos fazer", disse Ebrard.

A conferência de imprensa contou com a presença do Secretário de Saúde, Jorge Alcocer, e do porta-voz do governo para a epidemia, Hugo López-Gatellis. Também estiveram presentes a Ministra do Interior, Olga Sánchez Cordero, assim como Rafael Ojeda e Luis Crescencio Sandoval, chefes da Marinha e do Exército.





