Com o negócio em cima da fronteira, os proprietários de uma loja de roupa decidiram seguir à risca as regras de cada um dos países.

Covid-19. Metade da loja está fechada na Bélgica e metade aberta na Holanda

Telma MIGUEL Com o negócio em cima da fronteira, os proprietários de uma loja de roupa decidiram seguir à risca as regras de cada um dos países.

A loja de roupa Zeeman fica em cima da fronteira entre os dois países vizinhos, em Baarle-Nassau, o que levou os seus proprietários a encerrar a parte belga, quando o governo de Sophe Wilmès decretou o fecho de todo o comércio não essencial a partir de 14 de março. Só que na ausência de instruções semelhantes do governo holandês, o negócio ficou aberto do lado em que a vida continuava como sempre, apenas com recomendações de manter uma distância de segurança entre as pessoas.



A presidente da câmara de Baarle-Nassau disse à estação de televisão VRT que “os metros quadrados na Bélgica obedecem às medidas belgas. Os metros quadrados na Holanda seguem as regras holandesas”. Assim, as duas partes foram isoladas com um cordão de segurança. As t-shirts de homem, no lado belga, não estão por isso disponíveis para compra. Mas a mais lucrativa roupa de criança ficou do lado em que o negócio continua.

Quanto aos clientes belgas, um representante da loja explicou à televisão regional Omroep Brabant que “eles terão que comprar ou através do nosso website ou noutra loja.”. “Vivemos tempos loucos. Encontrámos uma solução em que ainda podemos ser úteis à sociedade”, resumiu.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.