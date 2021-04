Última análise do LIST confirma uma redução da incidência do SARS-CoV-2.

Covid-19 menos presente nas águas residuais do Luxemburgo

Susy MARTINS Última análise do LIST confirma uma redução da incidência do SARS-CoV-2.

Na última análise laboratorial relativa a semana entre 12 a 18 de abril, os investigadores do Instituto de Ciência e Tecnologia do Luxemburgo (LIST, na sigla inglesa) dão conta de uma "prevalência moderada do vírus nas águas residuais, a nível nacional".

Os dados apurados na semana de 12 a 18 de abril revelam mesmo uma "tendência para uma diminuição" face à semana anterior. Segundo o LIST, as amostras das próximas semanas serão agora fulcrais para saber se a tendência de queda da presença do vírus se confirma.

Através de um processo de análise altamente sensível, os investigadores conseguem detetar pequenas quantidades do vírus nas amostras. Este tipo de estudo é um instrumento importante, uma vez que permite detetar o aparecimento ou a reemergência do vírus no Luxemburgo, bem como possíveis novos aumentos da prevalência da covid-19 no país.

Os últimos dados do Ministério da Saúde dão conta de uma morte e 189 novos casos de covid-19 no sábado e domingo, uma vez que o Governo deixou de publicar os números oficiais ao domingo. Atualmente, registam-se 2.819 infeções ativas no Luxemburgo.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.