A revelação foi feita num programa de televisão pelo diretor de um hospital de Bruxelas.

Covid.19. Menino de quatro anos está numa unidade de cuidados intensivos em Bruxelas

Redação A revelação foi feita num programa de televisão pelo diretor de um hospital de Bruxelas.

O caso que está a chocar o mundo foi revelado em direto na televisão. É muito raro: um rapaz de 4 anos está hospitalizado nos Cuidados Intensivos na Bélgica depois de ter sido infetado com a covid-19.

“Onze jongste covid-patiënt op intensieve zorg is 4 jaar oud. Covid is niet alleen iets van oudere mensen: dat lijkt men wel eens te vergeten", zei @MarcNoppen, CEO van @UZBrussel in #deafspraak pic.twitter.com/oSUeWvHc06 — De Afspraak (@deafspraaktv) October 15, 2020

"O nosso paciente Covid mais jovem na Unidade de Cuidados Intensivos tem 4 anos de idade. A covid-19 não é só para os idosos: as pessoas parecem por vezes esquecer-se disso", disse Marc Noppen, director-geral da UZ Brussel, um hospital em Bruxelas dependente da Universidade Ziekenhuis Brussel. Marc Noppen falou em holandês no programa de televisão De Afspraak, emitido no canal de televisão pública Canvas, mas só agora as suas declarações foram transmitidas por vários meios de comunicação social belgas francófonos.

Segundo a La DH este "jovem paciente de 4 anos" chama-se Kaïs e o seu pai, já lançou uma mensagem de alerta. "O meu filho Kaïs contraiu o coronavírus, os meios de comunicação social disseram que o vírus era inofensivo para os nossos filhos", recordou o pai de Kaïs. "Mas o meu filho desenvolveu a síndrome multi-inflamatória (MIS-C) por causa da covid-19. MIS-C é uma doença relacionada com a Covid-19 em crianças. A covid-19 por vezes desencadeia esta doença em criança. Esta doença é muito perigosa porque afecta, entre outras coisas, as funções cardíacas, daí a mortalidade de alguns pacientes", afirmou o pai da família numa declarações transmitidas no portal La DH.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.