A decisão foi tomada depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter estado na terça-feira, no Palácio de Belém, em Lisboa, com uma turma de uma escola de Felgueiras (Porto), que foi encerrada devido ao internamento de um aluno, adiantou a Presidência, numa nota publicada no 'site' oficial.

Covid-19. Marcelo faz teste para a doença nesta segunda-feira

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fará esta segunda-feira o teste ao Covid-19, confirmou à Lusa fonte oficial da Presidência da República.

De acordo com a mesma fonte, o resultado do teste, logo que estiver disponível, será divulgado no ‘site’ oficial da Presidência.

Horas antes, a Presidência da República havia anunciado que Marcelo Rebelo de Sousa suspendeu a agenda por duas semanas e vai permanecer em casa sob monitorização, "apesar de não apresentar nenhum sintoma" de infeção por Covid-19.

