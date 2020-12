As máscaras são utilizadas principalmente para reduzir a libertação de gotículas contaminadas com o vírus de pessoas que tossem, espirram, cantam, falam ou apenas respiram, mas também podem ajudar a evitar que as pessoas inalem gotículas quando as usam.

Covid-19. Máscaras faciais reduzem até 99,9% o risco de transmissão de gotículas contaminadas

As máscaras faciais reduzem até 99,9% o risco de espalhar grandes porções de gotículas contaminadas com o novo coronavírus quando se fala ou tosse, de acordo com uma nova experiência laboratorial com humanos, disseram os investigadores na quarta-feira.

Uma mulher a dois metros de distância de um homem a tossir sem máscara estará exposta a 10.000 vezes mais gotículas deste tipo do que se ele estivesse a usar uma máscara, relataram na revista da Royal Society Open Science.

"Não há dúvida que as máscaras faciais podem reduzir significativamente a dispersão de gotas potencialmente carregadas de vírus", disse à AFP o autor principal Ignazio Maria Viola, especialista em dinâmica de fluidos aplicados na Escola de Engenharia da Universidade de Edimburgo.

As grandes gotículas respiratórias em forma de cuspo - que atuam como projécteis antes de serem arrastadas para o solo por gravidade - seriam a principal força motriz por detrás da transmissão da SRA-CoV-2, observa.

As gotículas mais pequenas e finas, que formam aerossóis, podem permanecer no ar durante períodos de tempo mais longos e representar um risco, especialmente em áreas com correntes de ar, mal ventiladas, especialmente se estiverem cheias de pessoas que não estejam a usar máscaras, ou a usá-las mal, abaixo do nariz.

"Expiramos continuamente toda uma gama de gotas, desde a microescala até à escala milimétrica", e "algumas gotas caem mais rapidamente que outras dependendo da temperatura, humidade e especialmente da velocidade do fluxo de ar", diz o investigador.

O estudo centrou-se em partículas maiores que 170 microns de diâmetro - cerca de duas a quatro vezes a largura de um cabelo humano. As partículas de aerossóis, que tendem a seguir as correntes de ar, são geralmente descritas como menores do que 20 ou 30 microns. "No nosso estudo, para as maiores gotículas que medimos, falamos de uma redução de 99,9%", diz Ignazio Maria Viola.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) atualizou recentemente as suas diretrizes sobre máscaras para recomendar o seu uso dentro de casa, na presença de outros, se a ventilação for inadequada.

O uso de uma máscara universal reduziria o número de mortes a nível mundial em 400.000 até 1 de abril, de acordo com o Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) em Seattle, Washington.

"As máscaras de pano não só bloqueiam eficazmente a maioria das gotas grandes - 20-30 microns ou maiores - como também podem bloquear a exalação de gotículas e partículas finas, frequentemente referidas como aerossóis", de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA.

