Covid-19. Luxemburgo regista vintena de casos da nova variante vinda da Índia

Susy MARTINS Uma nova sub-variante da Omicron altamente contagiosa, que emergiu pela primeira vez na Índia, está a deixar os peritos da área da saúde mais preocupados.

O diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit, confirmou à rádio estatal 100,7 que nas últimas semanas foi identificada uma vintena de casos com essa variante no Grão-Ducado. No entanto, o médico sublinhou que até agora não se sabe se essa variante é mais perigosa que as registadas até agora.



Mesmo assim, o Governo decidiu alterar a “lei covid” com alguns aligeiramentos, nomeadamente a redução do período de isolamento que passará de sete para quatro dias.

Jean-Claude Schmit frisou que, para já, o Luxemburgo não quer seguir o exemplo de alguns países nórdicos que aboliram por completo o isolamento das pessoas infetadas.

No entanto, a situação atual permite diminuir o tempo que tem que se ficar em isolamento. Caso uma pessoa ainda se sinta doente, após esses quatro dias, basta dirigir-se ao médico de família para prolongar a baixa médica, acrescenta o diretor da Saúde.

A nova “lei covid”, que ainda deverá ser aprovada pelo Parlamento, deverá vigorar até março de 2023. Porém, Jean-Claude Schmit adverte que tudo poderá ser alterado antes, caso haja novas variantes mais perigosas para a população.

