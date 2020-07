Depois da Suíça, agora é o Chipre a considerar o Luxemburgo um país de '"risco elevado" devido à covid-19.

Covid-19. Luxemburgo na 'lista negra' do Chipre

Catarina OSÓRIO

Depois de a Suíça ter imposto uma quarentena obrigatória de 10 dias a quem viaja do Luxemburgo para este país, agora foi a vez do Chipre fazê-lo. Esta quinta-feira o país colocou o Grão-Ducado na lista dos Estados considerados de "risco elevado", na categoria C. A categoria C corresponde a um risco elevado em termos de transmissão do coronavírus.

Os residentes do Luxemburgo que viajem para este país estão agora sujeitos a uma quarentena de 14 dias, independentemente de o teste à covid-19 ser positivo ou negativo. Caso os viajantes não tenham residência no país, as autoridades indicarão os viajantes onde ficar.

Os países que colocaram o Luxemburgo na "lista negra" Com o aumento de casos confirmados de covid-19, cada vez mais países acreditam que o Luxemburgo é um país de risco.

Ao mesmo tempo, todos os passageiros terão de preencher um formulário online para pedir um 'CyprusFlightPass' até 24 horas antes do voo. A decisão surge um dia após a Suíça ter feito o mesmo, impondo agora uma quarentena obrigatória de 10 dias a quem viajar para o país.

O recente aumento do número de infeções no Grão-Ducado tem preocupado vários governos europeus que estão a obrigar os viajantes a permanecer em isolamento e/ou a apresentar testes à covid-19 (ver caixa ao lado).

