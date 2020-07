Reunião entre ministra da Saúde da região fronteiriça alemã, Monika Bachmann, e a homóloga luxemburguesa, Paulette Lenert, aconteceu esta quarta-feira. Dois países deverão anunciar plano conjunto para a covid-19 no final deste ano.

Covid-19. Luxemburgo e Alemanha terão plano conjunto para região da Sarre

DPA Reunião entre ministra da Saúde da região fronteiriça alemã, Monika Bachmann, e a homóloga luxemburguesa, Paulette Lenert, aconteceu esta quarta-feira. Dois países deverão anunciar plano conjunto para a covid-19 no final deste ano.

(DPA/Catarina Osório)

As duas governantes encontraram-se esta quarta-feira para discutir a situação da covid-19 nos dois países e acordaram uma cooperação mais estreita na região fronteiriça alemã. Numa declaração conjunta após a reunião, Lenert e Monika Bachmann afirmaram que serão elaborados conjuntos de combate à pandemia e para o intercâmbio de pessoal e equipamento.

Por agora não foram avançados mais detalhes sobre o plano das duas ministras. Sabe-se apenas que estão previstas novas conversações para o verão, sendo que os planos em concreto deverão ser só apresentados no final do ano. No encontro, Bachmann salientou a importância de Sarre enquanto região fronteiriça: "O governo do Estado de Saarland está especialmente empenhado na amizade germano-luxemburguesa, bem como na amizade germano-francesa, especialmente agora".

Já a ministra da Saúde do Grão-Ducado explicou que o Luxemburgo está a alargar sistematicamente os testes covid aos mais de 200.000 trabalhadores transfronteiriços que entram diariamente no país a partir de regiões vizinhas.

Há duas semanas, o Luxemburgo foi declarado zona de risco covid-19 pelo Instituto Robert Koch (IRK) depois de ter ultrapassado significativamente a barreira das 50 novas infeções por 100.000 habitantes no prazo de sete dias.

Alemanha vai impor testes aos viajantes que regressam de zonas de risco A medida deverá entrar em vigor na próxima semana e os testes serão gratuitos. Engloba cidadãos que viajem do Luxemburgo.

Esta terça-feira soube-se que a Alemanha vai mesmo impor testes de rastreio à covid-19 aos viajantes que regressam de regiões de alto risco, medida que abrange o Grão-Ducado.



A região da Sarre já impõe uma quarentena de duas semanas aos viajantes que chegam do Luxemburgo ou um teste negativo à covid-19. E aconselha agora viagens desnecessárias para o Grão-Ducado. Apenas os trabalhadores transfronteiriços estão isentos da obrigação de quarentena.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.