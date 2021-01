A companhia aérea nacional Luxair vai continuar a voar para Portugal, mas vai reduzir o número de voos com destino às cidades lusas.

Covid-19. Luxair vai reduzir número de voos para Portugal

Diana ALVES A companhia aérea nacional Luxair vai continuar a voar para Portugal, mas vai reduzir o número de voos com destino às cidades lusas. A redução prende-se com o anúncio feito ontem pelo Governo português sobre a limitação das deslocações não essenciais dos cidadãos, devido à pandemia.

Contactada pela Rádio Latina, a transportadora luxemburguesa disse também que “observará o impacto das novas restrições” e que “o plano de voos para a próxima semana será afinado em função da procura dos passageiros”.

Alguns países têm anunciado nos últimos dias restrições nas saídas ou entradas de passageiros nos seus territórios devido à evolução da epidemia. A Alemanha, por exemplo, proibiu a entrada de passageiros vindos de Portugal, Reino Unido, Brasil e África do Sul. Já Portugal limitou as saídas dos seus cidadãos.

No Luxemburgo, as fronteiras continuam abertas. Porém, desde hoje que o país exige um teste negativo à covid-19 na chegada ao país. É a primeira vez, desde o início da pandemia, que o Grão-Ducado impõe este tipo de restrição.

Apesar de o surto do coronavírus ter abrandado no país, as autoridades temem agora a expansão das novas variantes, muito mais contagiosas do que o vírus original. Nesta altura, já foram detetados no país casos da estirpe britânica e da sul-africana.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.