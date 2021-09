Desde maio passado que este teste é efetuado com regularidade para apurar se um paciente já esteve infetado ou, caso tenha sido vacinado, se a vacina produziu anticorpos.

Covid-19

Lares do Luxemburgo com despistagem esporádica de anticorpos contra a covid-19

Susy MARTINS Desde maio passado que este teste é efetuado com regularidade para apurar se um paciente já esteve infetado ou, caso tenha sido vacinado, se a vacina produziu anticorpos.

O Luxemburgo tem alargado a capacidade de testes de anticorpos à covid-19 na população em geral, mas é nos lares do país que a testagem está a ser reforçada. Desde o mês de maio que todos os residentes e trabalhadores dos lares para idosos são convidados a realizar um teste serológico, com vista a determinar o grau de imunidade ao SARS-CoV-2.

Os testes também chamados de serológicos ("dry blood spot"), consistem na recolha de gotas de sangue do dedo, e são feitos no âmbito do programa de testagem em larga escala.

Desde maio passado que este teste é efetuado com regularidade para apurar se um paciente já esteve infetado ou, caso tenha sido vacinado, se a vacina produziu anticorpos.

União Luxemburguesa dos Consumidores denuncia falta de vagas nos lares de idosos A ULC insta o Governo a agir com urgência para melhorar as condições sanitárias nos lares e criar mais alojamentos a preços acessíveis para os idosos.

Numa resposta parlamentar ao deputado do Partido Cristão Social (CSV), Marc Spautz, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, salienta que ao conhecer mais precisamente a presença dos anticorpos nas pessoas vulneráveis e naqueles que os acompanham todos os dias, estes testes permitem às autoridades adaptar as suas medidas nos lares, nomeadamente no que diz respeito a uma terceira dose da vacina contra a covid-19.

Os testes serológicos nestes estabelecimentos são realizados todos os 4 a 5 meses e deverão continuar até pelo menos 2023.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.