Covid-19. Junglinster acolhe novo 'drive in' na próxima semana

Diana ALVES

Depois de Kirchberg, Junglinster. Um novo centro de testes de diagnóstico à covid-19 abre na próxima segunda-feira, 26 de outubro, em Junglinster, segundo notícia avançada pela RTL. Trata-se de um 'drive-in', que estará montado no parque de estacionamento Park&Ride de Junglinster e que terá capacidade para realizar 1.200 testes por dia.

Quanto ao seu funcionamento, a RTL indica, citando os Laboratórios Réunis, que será atribuído um lugar de estacionamento a cada paciente. É aí que as pessoas poderão aguardar pela sua vez. Depois, o teste é feito num contentor, com aquecimento.

Covid-19. Novo centro de rastreio de Kirchberg testou 140 pessoas em menos de três horas O novo centro de rastreio à covid-19, em Kirchberg, testou 140 pessoas em apenas duas horas e meia no dia de abertura, de acordo com dados do Laboratório Nacional de Saúde (LNS, na sigla em francês) revelados ao L’Essentiel.

À semelhança do centro de Kirchberg, que abriu ao público esta segunda-feira, o 'drive-in' de Junglinster também só aceita pacientes com receita médica. As pessoas poderão comparecer com ou sem marcação.

A abertura destes novos centros de rastreio visa aliviar os laboratórios, numa altura em que aumentam os casos positivos de coronavírus no país e aumenta também a procura em termos de testes.



