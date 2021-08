Jovens do Luxemburgo não são vacinados com a Moderna

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) aprovou a 23 de julho o uso da vacina anticovid-19 da Moderna para crianças dos 12 aos 17 anos na União Europeia (UE), sendo este o segundo fármaco aprovado pelo regulador europeu para esta faixa etária, após a Pfizer, da BioNTech.

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) aprovou a 23 de julho o uso da vacina anticovid-19 da Moderna para crianças dos 12 aos 17 anos na União Europeia (UE), sendo este o segundo fármaco aprovado pelo regulador europeu para esta faixa etária, após a Pfizer, da BioNTech.

No entanto, o Luxemburgo decidiu não administrar a vacina Spikevax, da Moderna, aos jovens. Segundo o Ministério da Saúde, na sua Newsletter, há doses suficientes no país da Comirnaty, da Pfizer/BioNTech, para garantir as próximas vacinações dos adolescentes. Daí não haver necessidade de recorrer à vacina da Moderna.

Note-se que todas as pessoas elegíveis para tomar a vacina contra a covid-19 já receberam um convite por parte das autoridades sanitárias no Luxemburgo. Trata-se de todos os residentes com mais de 12 anos de idade, uma vez que ainda não há vacinas disponíveis para vacinar crianças mais novas.

No entanto, para quem rejeitou o convite da campanha de vacinação e mudou de ideias para levar a vacina contra a covid-19, as autoridades mantêm três listas de espera. Uma das listas é para a toma da vacina da AstraZeneca, outra para a Janssen e a terceira para receber a Pfizer ou a Moderna. As pessoas podem inscrever-se numa só lista ou nas três, através do site.



