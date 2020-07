Um estudo recente da Universidade de Oxford indica que o tratamento com baixas doses de dexametasona poderia reduzir o risco de morte num terço dos pacientes graves com covid-19.

Covid-19. Japão aprova uso de esteróide para tratamento de doentes

O governo japonês aprovou o uso da dexametasona como tratamento contra a covid-19, depois de um ensaio clínico britânico ter demonstrado que o esteróide pode reduzir a mortalidade em casos graves, de acordo com a imprensa local. A dexametasona é um esteróide de baixo custo facilmente acessível em todo o mundo.

Em junho, um grupo de investigadores da Universidade de Oxford publicou um estudo que indica que o tratamento com baixas doses de dexametasona poderia reduzir o risco de morte num terço dos pacientes graves com covid-19.

Após a descoberta, a Organização Mundial de Saúde (OMS) instou os países a aumentar a produção e distribuição em massa do medicamento. A dexametasona é o segundo medicamento aprovado como tratamento para a covid-19 no Japão, depois do Remdesivir, aprovado em maio passado.

O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar japonês incluiu a dexametasona na última versão do seu manual de orientações para o tratamento de pacientes com o novo coronavírus, e decidiu também que o medicamento será coberto pelo seguro nacional de saúde.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 610 mil mortos e infetou mais de 14,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP). A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

