Itália é o país europeu que regista mais casos de infeção pelo novo coronavírus. Anunciou a terceira morte este domingo.

Covid-19. Itália confirma terceira morte

Itália é o país europeu que regista mais casos de infeção pelo novo coronavírus. Anunciou a terceira morte este domingo.

A terceira vítima mortal é uma mulher de "idade avançada" e com cancro, que estava internada "em estado grave" na unidade de oncologia de um hospital de Cremona, na Lombardia, região do norte de Itália que regista 89 casos desta pneumonia viral.

A informação foi avançada em conferência de imprensa, pelo conselheiro regional lombardo para a saúde, Giulio Gallera.

No país, os casos de infeção pelo novo coronavírus estão circunscritos a quatro regiões do norte do país, nomeadamente, Lombardia, Veneto, Emilia Romanha, Piemonte e Lácio.

As duas primeiras vítimas mortais do Covid-19 foram dois idosos. Um residia na região de Veneto, o outro na da Lombardia.

As autoridades italianas não conseguiram até ao momento determinar o "paciente zero", dificultando a monotorização e a propagação do vírus.

O surto de Covid-19, que teve origem na China, já infetou mais de 78.000 pessoas em todo o mundo, segundo os números das autoridades de saúde dos cerca de 30 países afetados. Depois da China, Japão e Coreia do Sul, a Itália é o país com mais casos de infeção, 132.

Ainda na Europa, foram confirmados 16 casos de infeção na Alemanha, 13 no Reino Unido, 12 em França, um dos quais mortal, um na Bélgica e um na Finlândia. Só nas últimas 24h, o vírus matou quase 3 mil pessoas.