Covid-19. Itália confirma quarta morte por coronavírus

País é o quarto a nível mundial com mais casos do Covid-19.

Notícia atualizada às 09:49.

O número de mortes devido ao Covid-19 em Itália aumentou para quatro, segundo informações avançadas pelo jornal inglês The Guardian, que cita a agência de notícias Reuters.

Segundo o jornal italiano Corriere della Sera, a vítima mortal é um homem de 84 anos que estava hospitalizado em Bérgamo, na região da Lombardia. Segundo a estação italiana RAI 1, o cidadão internado no hospital Papa Giovanni teria outras patologias.

As duas primeiras vítimas mortais do Covid-19 foram dois idosos. Um residia na região de Veneto, o outro na da Lombardia. Já este domingo um mulher de "idade avançada" e com cancro, que estava internada "em estado grave" num hospital de Cremona, na Lombardia, morreu devido a uma infeção causada pelo vírus.

Só a região da Lombardia, no norte de Itália, regista 89 casos desta pneumonia viral. Os casos de infeção pelo novo coronavírus estão circunscritos a quatro regiões do norte do país: Lombardia, Veneto, Emilia Romanha, Piemonte e Lácio.

As autoridades italianas não conseguiram até ao momento determinar o "paciente zero", dificultando a monotorização e a propagação do vírus. O surto de Covid-19, que teve origem na China, já infetou mais de 78.000 pessoas em todo o mundo, segundo os números das autoridades de saúde dos cerca de 30 países afetados. Depois da China, Japão e Coreia do Sul, a Itália é o país com mais casos de infeção, 132.

Os casos na Europa continuam também a subir. Foram confirmados 16 casos de infeção na Alemanha, 13 no Reino Unido, 12 em França, um dos quais mortal, um na Bélgica e um na Finlândia. Só nas últimas 24 horas, o vírus matou quase três mil pessoas.