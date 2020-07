A equipa da universidade King's College, de Londres, concluiu que há uma correlação entre os diferentes tipos de sintomas e o nível de gravidade da infecção e a probabilidade de o doente ir parar aos cuidados intensivos.

Sociedade 2 min.

Covid-19. Investigadores podem saber quem vai ser um doente grave

Redação A equipa da universidade King's College, de Londres, concluiu que há uma correlação entre os diferentes tipos de sintomas e o nível de gravidade da infecção e a probabilidade de o doente ir parar aos cuidados intensivos.

Cientistas britânicos encontrara seis tipos diferentes de infeções pelo coronavírus. O estudo, baseado nos dados de uma aplicação que rastreia os sintomas da covid-19, foi divulgado na passada sexta-feira.

A equipa da universidade King's College, de Londres, concluiu que há uma correlação entre os diferentes tipos de sintomas e o nível de gravidade da infecção e a probabilidade de o doente poder vir a necessitar de equipamento auxiliar à respiração, como um ventilador.

Estes resultados permitem ajudar os médicos a identificar os pacientes que correm mais riscos de ter uma forma da doença mais grave e que , portanto, precisam imediatamente de ser seguidos em meio hospitalar.

“Se conseguirmos prever quem são estas pessoas no quinto dia, teremos tempo para lhes dar o apoio e realizar intervenções precoces, como a monitorização do nível de oxigénio no sangue e dos níveis de açúcar, e garantir que estão devidamente hidratados”, explica Claire Steves, a médica que co-liderou o estudo, em entrevista à Reuters.



“Há muita incerteza sobre o que se passará no fim do verão” Jorge Gonçalves é português e um dos cientistas da task force covid-19 no Luxemburgo que tem traçado cenários e feito simulações sobre a evolução da doença no país para o Governo. Em entrevista ao Contacto, conta que já estuda o impacto que a epidemia poderá ter no regresso às aulas.

O estudo, que foi lançado esta sexta-feira e que ainda não foi revisto por pares, descreve esses seis tipos de sintomas:



Grupo 1 – Sintomas “semelhantes à gripe” sem febre: ausência de febre, dor de cabeça, perda de olfacto, dores musculares, tosse, dor de garganta, dor no peito;

Grupo 2 - Sintomas “semelhantes à gripe” com febre: febre, dor de cabeça, perda de olfacto, tosse, dor de garganta, rouquidão e perda de apetite;

Grupo 3 - “Gastrointestinal”: dor de cabeça, perda de olfacto, perda de apetite, diarreia, dor de garganta, dor no peito, ausência de tosse;

Grupo 4 – “Fadiga (nível 1 de gravidade)”: fadiga, dor de cabeça, perda de olfacto, tosse, febre, rouquidão e dor no peito;

Grupo 5 – “Confusão [mental] (nível 2 de gravidade)”: sensação de confusão mental, dor de cabeça, perda de olfacto, perda de apetite, tosse, febre, rouquidão, dor de garganta, dor no peito, dores musculares;

Grupo 6 – “Abdominal e respiratória (nível 3 de gravidade, elevado)”: dor de cabeça, perda de olfacto, perda de apetite, tosse, febre, rouquidão, dor de garganta, dor no peito, fadiga, confusão mental, dores musculares, falta de ar/dificuldades respiratórias, diarreia, dor abdominal.

Os doentes com os tipos 4, 5 e 6 de sintomas apresentaram, segundo o estudo, uma maior probabilidade de ter de ser hospitalizados e de necessitar de auxílio para respirar.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.