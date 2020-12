Se é médico, enfermeiro, psicoterapeuta ou farmacêutico e gostava de integrar a reserva sanitária criada no âmbito da pandemia, esta notícia é para si.

Covid-19. Inscrições na reserva sanitária estão mais fáceis

Diana ALVES Se é médico, enfermeiro, psicoterapeuta ou farmacêutico e gostava de integrar a reserva sanitária criada no âmbito da pandemia, esta notícia é para si.

O Ministério da Saúde decidiu facilitar as inscrições, que agora podem ser feitas através do site govjobs.public.lu. As inscrições destinam-se apenas a novos voluntários, e não àqueles já inscritos desde o início da pandemia. Depois de preencher o formulário online, os profissionais de saúde vão sendo contactados em função das necessidades verificadas no terreno.

A reserva sanitária visa médicos de clínica-geral, especialistas, dentistas, veterinários, farmacêuticos, psicoterapeutas e outros profissionais de saúde regulamentados. Quanto a contratos estes trabalhadores poderão optar por um contrato a prazo, uma convenção de voluntariado com direito a um subsídio único ou uma convenção de voluntariado sem remuneração.

Os caçadores de vírus do centro de contactos de Hamm Reportagem no centro de rastreamento de contactos do Luxemburgo onde se telefona a informar quem está infetado, o que deve fazer e todos quantos estiveram com essa pessoa.

Durante a primeira vaga da pandemia, milhares de voluntários responderam ao apelo das autoridades de saúde. As pessoas inscritas poderão ser chamadas para prestar apoio em hospitais, redes de prestação de cuidados no domicílio, lares de idosos, centros para pessoas com deficiência e laboratórios ou a estruturas criadas especificamente para lidar com a pandemia (contact tracing, hotline, centros de consultas covid-19, centros de recolha de amostras para testes e centros de vacinação).

Saiba mais sobre as inscrições aqui.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.