Os cenários 3 e 4 não se registaram entre 7 a 13 de junho.

Covid-19

Infeções nas escolas baixam para quase metade numa semana

Catarina OSÓRIO Os cenários 3 e 4 não se registaram entre 7 a 13 de junho.

Na semana entre 7 a 13 de junho, as escolas luxemburguesas registaram 59 casos positivos de covid-19. O número representa uma diminuição de quase metade dos casos registados na semana anterior (101).

Os dados são divulgados esta quinta-feira no boletim do Ministério da Educação e estão em linha com a queda geral de contágios diários nas últimas semanas no país.

A quase totalidade dos casos positivos nas escolas - 55 - correspondem ao cenário 1 (um caso isolado com origem no exterior do estabelecimento escolar). Os casos foram detetados em 19 escolas do ensino fundamental e 16 liceus.

Já o cenário 2 registou quatro casos em três escolas fundamentais, ou seja, pelo menos dois casos numa turma com origem de contágio desconhecida. Os cenários 3 e 4 não se registaram na semana entre 7 a 13 de junho, pode ler-se ainda.

A descida poderá ser explicada em parte pela campanha de autotestes nas escolas, desde abril passado. Cada aluno e funcionário podem fazer dois autotestes por semana, excepto os alunos do ensino fundamental que podem fazer apenas um teste.

Desde 13 de junho que o uso da máscara nos recreios deixou de ser obrigatório a partir do ciclo 2, algo que já não acontecia desde 12 de novembro de 2020. Mas dentro dos estabelecimentos escolares o uso de máscaras pelas crianças (a partir do ciclo 2) continua a ser obrigatório. A medida insere-se no pacote de aligeiramento das regras na pandemia.

Relembre as novas regras em vigor no Grão-Ducado Viagens, restauração, ajuntamentos privados e públicos... Saiba tudo o que mudou desde este domingo.

Segundo o boletim geral semanal covid-19 divulgado na quarta-feira, na semana de 7 a 13 de junho o número de infetados registou uma queda pela 11° vez consecutiva e foi a melhor desde setembro de 2020. No espaço de uma semana registaram-se 189 casos positivos em todo o Grão-Ducado, uma redução de 41,6% face ao período anterior.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.