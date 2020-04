Três já estão a ser testadas em humanos.

Covid-19. Há 70 vacinas em desenvolvimento



Numa corrida contra o tempo, a comunidade científica continua empenhada na criação do "antídoto" contra o novo coronavírus. A Organização Mundial de Saúde diz que há 70 vacinas em desenvolvimento, três em fase de testes em humanos.

Na linha da frente seguem os investigadores chineses e norte-americanos. De resto, a vacina mais avançada no processo clínico está a ser desenvolvida pela CanSino Biologics, uma empresa sediada em Hong Kong, e que está a trabalhar com a colaboração da Academia de Ciências Médicas Militar. Ao todo, há 108 pacientes envolvidos na fase de teste da CanSino. Com idades entre os 18 e os 60 anos deverão continuar a ser acompanhados pelo menos até ao fim do ano.

Do outro lado do oceano, nos EUA, somam-se outras duas soluções em "fase avançada" nos laboratórios da Moderna Inc. e da INOVIO.

Por todo o mundo, as farmacêuticas estão empenhadas na cura do vírus que fechou milhões em casa. Do Reino Unido, a Espanha, China, Índia ou ao Japão, pequenos e grandes laboratórios contam 67 projetos em fase pré-clinica.

