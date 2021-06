A Grécia anunciou hoje o fim do uso obrigatório de máscara no exterior a partir de quinta-feira, exceto no caso de grandes aglomerações, seguindo os passos de França, Espanha e Itália.

Grécia anuncia fim do uso obrigatório de máscara no exterior

Lusa A Grécia anunciou hoje o fim do uso obrigatório de máscara no exterior a partir de quinta-feira, exceto no caso de grandes aglomerações, seguindo os passos de França, Espanha e Itália.

Com a melhoria da situação epidemiológica, a Grécia vai também suspender o recolher obrigatório a partir de segunda-feira, afirmou o vice-ministro da Proteção Civil, Nikos Hardalias.

"O número de pessoas entubadas e mortes está a diminuir a cada dia. A situação atual é animadora", garantiu Vana Papaevaggelou, membro do comité científico grego responsável por orientar o governo nas medidas tomadas para conter a pandemia de covid-19.

Os funcionários vacinados deixam de ser obrigados a fazer autotestes uma vez por semana. O número de pessoas permitidas numa mesa de restaurante ou café varia de seis a 10.

A entrada na Grécia não está sujeita à apresentação de um teste negativo de PCR há alguns dias e, a partir de agora, a apresentação de um teste antígeno rápido negativo é suficiente.

A Grécia, que esteve confinada desde 07 de novembro de 2020, levantou a suspensão de todas as restrições de circulação, em terra e no mar, para lançar a temporada turística a 14 de maio.

Mais de 7,6 milhões de gregos foram vacinados, dos quais 3,2 milhões receberam as duas doses, numa população de 10,8 milhões de habitantes. Um total de 419.455 infeções foram identificadas e 12.595 pessoas morreram na Grécia.

