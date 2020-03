O Presidente francês vai ao hospital de campanha em Mulhouse prestar homenagem às pessoas que aí trabalham.

Covid-19. Grande Este numa situação crítica é visitado por Macron

Só no fim de semana passado morreram quatro médicos, devido ao coronavírus nesta região francesa.

Ainda há poucas horas, 20 doentes tiveram que ser evacuados num TGV convertido para o efeito. Partiram do hospital de Mulhouse que se transformou numa autêntica frente de combate ao forte surto de coronavírus que a região do Grande Este francês sofre.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, vai visitar esta quarta-feira o hospital de campanha desta localidade que defronta uma situação sanitária muito grave. Macron quer "prestar homenagem ao pessoal hospitalar" e "testemunhar a sua solidariedade com a região sofrida do Grande Este".

Não param de aumentar o número de pessoas, na região, contagiadas com o coronavírus e de gente morta na sequência de ter contraído o covid-19. Os números são negros: 2.722 hospitalizados, 599 em cuidados intensivos de reanimação e 407 mortos nesta região que faz fronteira com o Luxemburgo. Só no último fim de semana, quatro médicos da região do Grande Este morreram vítimas da doença.

